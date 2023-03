Cagliari, Mancosu: “Nostra maglia ha un peso. Con Ranieri opportunità di crescita”

"Dopo una retrocessione è sempre dura, l'avevo visto anche a Lecce. Dovevamo tornare in A, ci proviamo fino in fondo. Fuori dagli spogliatoi c'è un cartellone con le foto di tutti i sardi che hanno giocato con questa maglia. La mia ancora non c'è e un mio obiettivo è quello di riuscire a meritarmela".