Cagliari, Liverani: “Venezia forte, classifica inganna. Rog? Ancora non ha i 90′”

Le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro il Venezia

Il Cagliari ospita il Venezia nel big match dell'8ª giornata di Serie B. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico rossoblù, Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa.

"Credo che sia una delle squadre a cui gli episodi hanno girato negativamente. Ha perso partite, come con il Genoa e la SPAL, in cui gli episodi hanno girato male. E' una squadra organizzata che ha ottimi giocatori e giocano bene a calcio. E' una squadra che secondo me ha investito e che il campionato è solo alla sesta giornata e c'è tempo per tutti per raddrizzarsi. La Serie B è sempre stata equilibrata e lo sarà anche quest'anno".

Sul punto contro il Bari: "Contro il Bari abbiamo fatto una partita ordinata, dove abbiamo mantenuto il comando, non avendo la zampata giusta per vincerla. Loro la hanno avuta. Non abbiamo creato tanto come nelle altre partite, ma è normale che l'episodio sposta l'analisi delle partite. Noi, con tanti giocatori forti, dobbiamo trovare delle alternative.Sono i giocatori a determinare il modulo. Noi come staff, dobbiamo risolvere un problema: abbiamo segnato poco, ma per me la crescita della squadra è positiva".

Infine una valutazione sui singoli: "Rog ha saltato tutta la preparazione estiva e abbiamo cercato di recuperarlo giocando: avrà alti e bassi per un po', non so quando riuscirà a giocare 90', anche perché lui non si sa gestire durante la partita e gioca sempre da Rog. Falco e Capradossi sono arrivati all'ultimo e c'è stata qualche difficoltà in più perché non hanno lavorato in gruppo. Elio ha bisogno di più tempo per lavorare, ma anche loro avranno le loro possibilità. Questo mese abbiamo 6 partite e loro dovranno essere bravi a farsi trovare pronti".