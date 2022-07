Cagliari, Liverani: “Siamo solo all’inizio. Pronti per la Coppa Italia col Perugia”

Parte bene in amichevole il Cagliari. Queste le dichiarazioni del tecnico Liverani

"Abbiamo fatto una settimana importante a livello di sforzo fisico quindi era normale oggi vedere un po' di stanchezza. Oggi contava mettere minuti nelle gambe e fare una prima partita sulla lunghezza canonica, siamo soddisfatti per quanto visto ma sappiamo di essere appena all'inizio. Continuiamo la nostra tabella, la settimana prossima faremo più partite così da avvicinarci nel miglior modo possibile a test ancora più probanti e alla prima gara ufficiale del 5 agosto in Coppa Italia contro il Perugia. Sappiamo quale deve essere il nostro percorso, giorno dopo giorno dobbiamo costruirci come squadra e farci trovare pronti".