Cagliari, Liverani in bilico: decisivo il prossimo match contro il Genoa

Inizio di campionato in salita per il Cagliari, attualmente a quota 10 punti in classifica dopo 7 giornate di campionato. Un bottino fin troppo magro per una squadra che non ha mai nascosto le sue ambizioni di vertice. Proprio per questo, a margine dell'ultimo pesantissimo ko maturato contro il Venezia, la panchina di Fabio Liverani ha iniziato a traballare. A riportare la notizia è "La Gazzetta dello Sport", secondo cui, sarà decisivo per il futuro dell'allenatore il match contro il Genoa, in programma venerdì prossimo al "Ferraris".