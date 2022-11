Cagliari, Liverani: “Darò tutto per restituire la Serie A a questa terra”

"Cosa mi aspettavo da questo avvio di stagione? Sicuramente, qualcosa di più, punti che abbiamo lasciato per strada. Errori individuali pagati a caro prezzo, per quello che abbiamo fatto credo che 4, anche 5 punti in più li avevo messi in preventivo. Fino all'ultimo minuto di campionato darò tutto per restituire la Serie A a questa terra. Primo e secondo posto sono lontani, ma il campionato è lungo. E la distanza è sempre colmabile. A cominciare da domenica, con la prima della classe".