Cagliari, la panchina di Liverani traballa dopo il ko a Palermo. Sullo sfondo Ranieri

Il ritorno al "Renzo Barbera" del duo composto da Fabio Liverani e Cesare Bovo non è andato come sperato dal Cagliari . La formazione sarda è uscita sconfitta contro il Palermo di Eugenio Corini , nonostante una buona prima mezz'ora prima del dominio da parte della compagine rosanero. Non è bastato il guizzo nei minuti finali del solito Leonardo Pavoletti ad evitare la sconfitta per 2-1 targata Matteo Brunori e Jacopo Segre ed il conseguente sorpasso in classifica proprio da parte dei siciliani.

Un Cagliari decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia e che naviga sul lato "destro" della classifica di Serie B. Nelle ultime dieci partite, Coppa Italia compresa, i rossoblù sono riusciti a vincere solamente in casa contro il Perugia, fanalino di coda, nel diciassettesimo turno del campionato cadetto. Una media che non fa certamente felice la dirigenza sarda che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la panchina del Cagliari ancor prima della fine dell'anno solare. Con in programma un ritiro per tutta la rosa, la sfida contro il Cosenza del 26 dicembre potrebbe essere decisiva per Liverani.