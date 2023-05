Cagliari, Jeda: “Ranieri fa un calcio che aiuta Lapadula. Serie B? Ultime partite…”

“Sicuramente il Cagliari fa un calcio che aiuta anche Lapadula. È chiaro che con l’arrivo di Ranieri sono cambiate molte cose. Il centravanti si è messo a lavorare meglio, ha aiutato la squadra e sta facendo molto bene. Mi sta piacendo molto l’atteggiamento finale della squadra. È un calciatore completo. I rossoblù ci si possono appellare perché è molto bravo a fare gol. Si mette a disposizione e vede molto la porta. Non mi sarei aspettato dopo il suo inizio tutto questo. Ritengo che in questa Serie B sia una garanzia. Oltre alla maturità ed alla condizioni fisiche è stato fondamentale Ranieri. Ha capito benissimo i ragazzi ed è entrato nelle loro teste. Il ritorno di Mancosu, poi, ha anche aiutato. La cosa che per me il mister ha fatto che ha portato molti giovamenti è stato il cambio tattico. Le cose sono andate bene perché si è vista una squadra diversa. Arriva con più forza e subisce molto meno”.

E sui verdetti ancora in sospeso in attesa dell'ultima giornata di campionato: “In queste ultime partite c’è sempre qualcosa in palio. Nella parte bassa, soprattutto, c’è una lotta incredibile. Anche perché, purtroppo, ci sono realtà come Spal e Benevento che dalla Serie A si sono trovati ad arrivare fino in Lega Pro. Una cosa importante, poi, di questa Serie B è stato il pubblico. Sono convinto che questa ultima giornata emozionerà tanto”.