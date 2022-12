Cagliari, Jeda: “La squadra non è completa per la Serie B. Ranieri? La penso così…”

Jedaias Capucho Neves, ex attaccante del Cagliari , è stato intervistato da TMW Radio nel corso del format Maracanà, soffermandosi sul momento complicato della compagine rossoblù che dopo la sconfitta a Palermo , anch'essa ex squadra dell'ex attaccante brasiliano, ha deciso di sollevare dall'incarico Fabio Liverani . La panchina sarda potrebbe essere presto affidata a Claudio Ranieri , che potrebbe tornare alla guida dei rossoblù dopo ben trentuno anni. Questo il parere di Jeda, memore dell'esperienza personale a Cagliari dal 2008 al 2011:

"Ritengo che la squadra non sia completa per la Serie B, manca qualcosa a livello tecnico, soprattutto in difesa. Ranieri sarebbe un'ottima posizione, perché conosce l'ambiente, sa cosa rappresenta Cagliari per i sardi. Bisognerebbe dare a Ranieri anche la possibilità di avere gli strumenti per lottare. Rischia di fare il Parma dello scorso anno. Manca ancora l'approccio alla categoria".