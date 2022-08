Cagliari, Goldaniga: “Buon ritiro con Liverani. Sulle voci di mercato rispondo così”

Edoardo Goldaniga , ex difensore del Palermo ed attualmente in forza al Cagliari , è pronto per il prossimo campionato di Serie B con la formazione sarda allenata da un altro ex rosanero, Fabio Liverani . Queste le dichiarazioni del centrale riportate da t uttocagliari.net in vista della sfida di Coppa Italia contro il Perugia , primo avversario in campionato del Palermo:

“Abbiamo fatto un buon ritiro con Liverani, cercando fin da subito di seguirlo. Il mister ha già dimostrato di essere molto valido in passato, fin da subito ha dato la sua impronta al gioco e noi cerchiamo di mettere in pratica le sue idee in campo. Arriviamo a questa prima gara con entusiasmo e voglia di rivalsa, cercheremo di fare una grande partita. Quest’anno il capitano sarà uno fra Pavoletti e Deiola, credo sia giusto perché sono qui da tanti anni però non è ancora deciso. Voci di mercato? Ho un contratto con il Cagliari e non ho mai chiesto di andare via o essere ceduto, poi sul mercato può succedere di tutto, però la mia parola è di rimanere qui a Cagliari perché dopo aver visto tante persone piangere per la retrocessione, voglio regalare una gioia alla piazza".