Cagliari, Falco: “Serie A? Gioco tecnico e veloce, in B si chiudono. Noi ci crediamo”

“Sicuramente anche l’infortunio ha influito sul mio minutaggio, sono rimasto fermo un mese circa, e poi ovviamente il cambio di modulo, ma continuo a lavorare per dare una mano alla squadra e ritagliarmi il mio spazio per contribuire. All’inizio abbiamo faticato un po' per via delle scorie della retrocessione e per il cambio di categoria. In Serie A il gioco è più tecnico e veloce, mentre in B è più fisico e tattico con le squadre che si chiudono di più. Ora ci siamo calati benissimo nel girone di ritorno, stiamo facendo una rincorsa importante e nelle prossime quattro partite saranno decisive per capire dove possiamo arrivare. Crediamo nella promozione diretta e ci crederemo fino alla fine e finché la matematica non dirà il contrario, in queste prossime quattro gare possiamo decidere il nostro campionato e qualora non dovesse arrivare il secondo posto dovremo chiudere il più in alto possibile per avere un vantaggio negli scontri diretti. Ranieri? Ci ha dato la serenità che mancava, poi come allenatore non lo scopro io, ha fatto una carriera incredibile e possiamo solo imparare da uno come lui”.