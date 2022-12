Cagliari, esonerato Fabio Liverani: si attende l’annuncio ufficiale

Decisiva la sconfitta a Palermo per Fabio Liverani

Il Cagliari ha deciso di sollevare Fabio Liverani dall'incarico di allenatore della prima squadra. Per l'ex centrocampista rosanero sarebbe risultata fatale la sconfitta a Palermo rimediata per due a uno la scorsa domenica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'annuncio del club sardo dovrebbe arrivare in giornata.