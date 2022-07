Cagliari, ecco l’ex Palermo Viola: “Non vedo l’ora di dare tutto. La Serie B…”

"Arrivo a Cagliari con entusiasmo, sicuro di trovarmi in una tappa fondamentale della mia carriera. Sono anche curioso di scoprire un’isola che non conosco, la cultura sarda mi affascina". Questo l'incipit dell'avventura di Nicolas Viola con la maglia del Cagliari cucita sul petto. Il neo acquisto del club sardo andrà a costituire un tassello prezioso del mosaico a disposizione di Liverani che potrà contare sulla qualità e sull'esperienza dell'ex centrocampista di Benevento , Palermo e Bologna tra le tante. Viola è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al nuovo ambiente rossoblu. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Vengo da una stagione dove ho giocato poco ma che mi ha insegnato tanto dal punto di vista umano e professionale. Adesso per me arriva una nuova esperienza, ho voglia di ripartire ed è un sentimento che condivido con tutta la società. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e dare tutto per la squadra. Il campionato di B è complesso, molto diverso dalla Serie A. Per far bene è necessario fare massima attenzione ai dettagli, abbiamo un allenatore che cura tutto nei minimi particolari e questo mi dà fiducia. La base è iniziare da subito con il giusto entusiasmo. Nella mia carriera ho vissuto due promozioni, ma conosco anche la delusione della retrocessione. Per ripartire è necessario imparare dagli errori commessi e cercare di non ripeterli, sono sicuro che i miei compagni abbiano tratto insegnamento da ciò che è accaduto la scorsa stagione”.