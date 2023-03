Cagliari, Dossena: “Ranieri ci valorizza, per lui disposti pure a buttarci nel fuoco”

Il Cagliari è in lotta per la promozione in Serie A. Il parere di Alberto Dossena

“Promesse non mi sento di farne, anche perché lo sport è legato a variabili imprevedibili, ma posso garantire che puntiamo al massimo. Stanno arrivando risultati importanti, speriamo di continuare su questa strada. Mister Ranieri ci dice sempre di lavorare con umiltà, poi tireremo le somme. Il Cagliari deve stare in serie A per tradizione e storia. La cosa importante è che adesso la squadra si è calata nella mentalità della B e in questo l’allenatore ha grandi meriti. Il cambio di passo è dovuto anche a questo. Ranieri è una persona con valori, che sa entrare nella nostra testa, ti coccola, ti motiva e ha qualità umane davvero uniche. Per lui tutti noi siamo disposti a buttarci nel fuoco. Sono rimasto folgorato dalla sua umiltà, non si mette mai sul piedistallo nonostante abbia alle spalle una carriera importante. Il mister sa farci riflettere, valorizza chi ha a disposizione, con lui non hai paura di sbagliare, trasmette tranquillità”.