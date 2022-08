Cagliari-Cittadella, Liverani: “Prime gare toste, cresceremo e troveremo condizione”

"Abbiamo avuto una partenza che non volevamo e ci vuole tempo per lavorare su questo, difficoltà ad avere i giri alti dal primo minuto. Ci siamo allenati quasi tutti, Nandez e Rog crescono. Mancosu è un giocatore molto intelligente e qualitativo che non avevo dubbi sul suo esordio, ha voluto fortemente il Cagliari e la volontà è stata quella di ripagare una città dov’è cresciuto. Non mi rimprovero nulla, prendo le cose su cui devo migliorare . Normale che le prime tre partite saranno toste, squadre che lavorano da anni insieme a hanno degli automatismi, noi siamo una squadra nuova che lavora da poco insieme. Cresceremo e troveremo condizione e automatismi, abbiamo terminato la gara in crescendo con una buona condizione fisica".

Su Pereiro: "Gaston è il giocatore con cui parlo di più, lui deve trovarsi bene in campo a prescindere dal ruolo, deve alzare i ritmi in entrambe le fasi, ha qualità ma fa troppo poco, non lo penso come giocatore da 15′ minuti lo voglio per tutti i 90′ minuti e non solo qualche minuto durante la gara. La B ha una pressione che se non sei rapido a leggere le situazioni diventa difficile. Pereiro ad oggi è sempre lo stesso, ci prendiamo la croce di oggi e la delizia di Como, lui è il mio crucio. Non possiamo permetterci un giocatore che non è dentro i 90′ minuti". Sul regista: "Oggi ho pensato Deiola come play, Viola ha avuto la febbre stanotte ed era debilitato, non volevo essere poco equilibrato".