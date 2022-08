Cagliari-Cittadella, Gorini: “Rammaricati di non averla chiusa, dobbiamo crescere”

Primo ko stagionale per il Cittadella , sconfitta in trasferta dal Cagliari , nel match andato in scena ieri all'Unipol Domus. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico granata Edoardo Gorini ha analizzato il ko maturato dai suoi.

"Abbiamo giocato bene per un'ora di gioco, poi ci siamo abbassati troppo e alla lunga quando giochi contro squadre forti come il Cagliari i singoli vengono fuori. Il rammarico peggiore resta il fatto di non averla chiusa; dobbiamo crescere e diventare una squadra rognosa da affrontare per tutte".