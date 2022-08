Cagliari, Bovo: “Punto prezioso che vale tanto. In Serie B nessuna partita facile”

Il Cagliari fa il suo esordio in Serie B con un pareggio contro il Como, che regala il primo punto stagionale alla compagine rossoblù. Dopo la rete di Mancuso al 19esimo, i sardi trovano la rete dell'1-1 nei minuti di recupero con Pereiro. Un successo commentato al triplice fischio dall'allenatore in seconda Cesare Bovo, intervenuto in conferenza stampa.

"Per come si era messa è un punto prezioso, che ci dà fiducia. Abbiamo iniziato bene la partita con un colpo di testa di Pavoletti poi la partita si è fatta complicata. Loro giocano da tanto insieme, noi stiamo ancora imparando. Eravamo in emergenza soprattutto nel reparto difensivo quindi è un punto che vale tanto. In Serie B non ci sono partite facili. Soprattutto ad agosto. Giocavamo contro una squadra abituata a giocare insieme, noi siamo nuovi e abbiamo bisogno di tempo. Detto questo, la squadra si sta impegnando al massimo. Purtroppo la partita si poteva mettere bene subito, poi noi abbiamo perso le certezze di gioco dopo il gol e abbiamo faticato a mettere in piedi le nostre idee. Ci prendiamo il pareggio, sappiamo di dover lavorare e cercare di migliorare"