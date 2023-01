Cagliari, Bonato: “Dopo ko a Palermo fatto nuove valutazioni, Ranieri persona giusta”

Le parole in conferenza stampa del direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato

Il Cagliari ha presentato il nuovo allenatore Claudio Ranieri, approdato in rossoblù dopo l'esonero di Fabio Liverani. Durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina, il direttore sportivo Nereo Bonato ha preso parola per soffermarsi sul ritorno in Sardegna dell'esperto tecnico.

"All'indomani della sconfitta di Palermo come società, anticipando di una settimana le nostre previsioni, abbiamo fatto le valutazioni sul nostro progetto sportivo, valutando tutte le criticità: c'è stata una profonda analisi per ricreare il progetto sportivo, che doveva passare dalla mentalità di gruppo, dall'unione. C'era da trovare poi chi rappresentasse al meglio queste caratteristiche, e nessuno di noi ha avuto dubbi, Claudio Ranieri era il profilo adatto: da li sono nati i primi scambi di veduti con il mister, che subito ha mostrato amore per la piazza e voglia ed entusiasmo di rilanciare il Cagliari. C'era solo da risolvere discorsi tecnici ed economici, e in tal senso c'è da ringraziare il presidente Giuliani e lo stesso mister per gli sforzi fatti".

Infine, due battute sul mercato: "La base su cui stiamo lavorando è quella di costruire un gruppo che possa dare un percorso duraturo, non teniamo nessuno per forza: vogliamo solo gente motivata che stia qui per il bene del Cagliari, con motivazione, passione e amore. Queste sono le caratteristiche che cerchiamo. In merito a Nandez non c'è nessuna richiesta ufficiale, per noi lui è importante e ogni sacrificio dovrà comportare un buon rientro economico per farci tornare sul mercato, ma al momento non c'è nulla di concreto".