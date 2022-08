Bucchi: “Non era facile vincere in uno stadio magnifico. Palermo sta prendendo forma”

Cristian Bucchi , tecnico dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni allo stadio "Renzo Barbera" al seguito della vittoria per 2-3 contro il Palermo che ha spezzato l'imbattibilità casalinga dei rosanero. Rivincita personale per l'ex allenatore della Triestina che proprio in questo impianto aveva sfiorato l'impresa nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci tenevo a far bene. Era una partita importante per noi, il passato ed i playoff giocati qui con la Triestina non c’entrano nulla. Tifavo Palermo dopo la nostra eliminazione. Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo limitato il Palermo che ha giocatori veloci e tecnici negli spazi, abbiamo cercato di stare corti e di non dare profondità. Abbiamo fatto tre gol, creato tantissime occasioni, colpito un palo. Sul piano delle dinamiche di gioco e delle palle gol abbiamo meritato secondo me. Palermo è una squadra forte, ha fatto entrare nella ripresa giocatori di grande livello ed è una rosa importante che sta prendendo forma. Non era facile vincere in uno stadio magnifico con un pubblico stupendo, compresi i nostri tifosi che hanno fatto un viaggio lungo e ci hanno sostenuto splendidamente. Sono queste le partite ed i contesti dove bisogna mostrare qualità e personalità e ci siamo riusciti. Dispiace per un paio di situazioni su palla inattiva dove non siamo stati attenti e abbiamo subito le due reti. Nel gol di Segre non abbiamo capito le disposizioni in marcatura e c’è stato un errore di comunicazione".