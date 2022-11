Brunori: “Doppio centravanti con Vido? Di Mariano gioca già vicino a me. Il rigore…”

Matteo Brunori ha realizzato una doppietta al "Marulla" di Cosenza ma non può esultare visto il risultato negativo ed il rigore sbagliato sul finale proprio dall'italo-brasiliano che avrebbe potuto far riacciuffare al Palermo un prezioso punto. Queste le dichiarazioni in mixed zone del numero 9 rosanero:

"C'è rammarico perché sicuramente meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo preparato bene la partita in settimana e l'atteggiamento è stato quello giusto. Sono episodi su cui bisogna lavorarci, bisogna essere più sul pezzo tutti. Il campionato è questo, è difficile. Abbiamo giocato in un campo molto duro e sarebbe stato più giusto il pari. Doppio centravanti con Vido? Sono già diverse partite che Di Mariano gioca molto più vicino a me, il resto sono valutazioni che prenderà il mister e che analizziamo insieme durante la settimana. Stiamo trovando la nostra quadra, c'è solo da lavorare. Calcio di rigore? Il portiere ha fatto una bella parata. Normale avere una percentuale d'errore, dispiace per non aver portato a casa un pareggio, pensiamo alla prossima contro il Venezia. Ho già giocato in questo stadio ed è sempre difficile. Il Cosenza gioca per la salvezza come noi e sono una squadra attrezzata".