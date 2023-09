Brescia-Venezia, Vanoli: “Ci sarà da soffrire. Al fischio finale si pensa al Palermo”

“Fortunatamente la squadra sta bene, Candela è rientrato in gruppo e speriamo di avere al più presto anche i ragazzi che stanno recuperando dagli infortuni più lunghi. Affrontare il Brescia non sarà facile perché è una squadra tignosa, determinata e compatta. Abbiamo notato le ottime cose che hanno fatto nelle loro prime due partite, si è visto che squadra sono. Il fatto di giocare a porte chiuse peserà, dobbiamo trovare dentro di noi gli stimoli per fare una bella prestazione. Ci sarà senz’altro da soffrire e dobbiamo essere bravi come nelle ultime uscite sotto questo aspetto, sarà un test importante. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare la qualità delle nostre giocate e la lettura di certe situazioni all’interno delle partite. L’identità di una squadra non dipende tanto dagli uomini ma dall’idea di gioco alla base, poi chiaramente ogni calciatore ha le sue caratteristiche specifiche e le mie scelte dipendono anche da questo.