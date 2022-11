Brescia-SPAL, De Rossi: “Parlare di obiettivi è come un boomerang ma i playoff…”

"Clotet ha lavorato qui l'anno passato, è un mister che stimo molto e credo conosca anche meglio di me alcuni miei giocatori, che ha allenato molto più di me. Ma io vivo con enfasi, passione e giusta tensione ogni gara, perché noi dobbiamo essere sempre artefici del nostro destino, o meglio, della nostra prestazione: abbiamo chiaro cosa dobbiamo fare, anche se c'è da aumentare le conoscenza di gioco per evitare di alternare le prestazioni, poi se l'avversario farà meglio e ci batterà gli stringeremo la mano. La sosta ci è servita per lavorare un po' su tutti gli aspetti, anche tanto sui lavori atletici. La squadra sta bene, ma non chiedetemi la formazione, quella che ho in mente oggi potrebbe effettivamente essere quella di domani, quindi non la svelo. Parlare di obiettivi è un boomerang, rischio di parlare di obiettivi miseri per il valore della rosa ma anche di obiettivi utopistici che ci fanno rimanere poi col cerino in mano. Certo, i playoff non sono un miraggio".