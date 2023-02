Brescia, Rodriguez: “Tocca a noi nuovi arrivati dare contributo per la svolta”

"Ero vicino al capitano nel post gara contro il Como e so che i tifosi sono scontenti dei risultati. Sappiamo che siamo noi a dover invertire il momento e come ho detto l'altro giorno la squadra si allena con intensità, il gruppo è unito e non vediamo l'ora che arrivi sabato per mostrare in campo quello che stiamo facendo. Tocca a noi nuovi arrivi di gennaio dare il giusto contributo e aiutare la squadra il più possibile".