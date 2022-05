Brescia-Perugia, le formazioni ufficiali: Corini sfida Alvini nei playoff di Serie B

Le formazioni ufficiali di Brescia-Perugia, seconda gara dei preliminari valida per per i playoff di Serie B, in programma alle 18

⚽️

Secondo atto dei playoff di Serie B, dopo la vittoria del Benevento nella gara di ieri contro l'Ascoli. Alle 18 in campo Brescia e Perugia al "Rigamonti". Le rondinelle, a lungo candidate per la promozione diretta, hanno il vantaggio di avere due risultati su tre, il Perugia infatti è obbligato a vincere in virtù della sfavorevole posizione di classifica. Di seguito le scelte ufficiali dei tecnici Corini e Alvini:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Bertagnoli, Leris; Tramoni; Palacio, Moreo.

Perugia (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Beghetto; Olivieri; Kouan; De Luca