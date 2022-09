Brescia-Perugia, Clotet: “Gol evitabile, vittoria merito del collettivo”

Terza vittoria in quattro partite per il Brescia, che si impone sul Perugia con il risultato di 2-1, e sale a 9 punti in classifica insieme a Reggina e Frosinone. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico delle "Rondinelle" , Pep Clotet , intervenuto in conferenza stampa nel post gara.

"Il mio calcio è di attacco e di possesso palla, non concepisco il resto. Sapevamo che il Perugia ci avrebbe lasciato il pallino del gioco, è una squadra infatti che cerca le ripartenze e l’ampiezza. Il calcio di Castori è diverso dal mio, ma lo rispetto perché ha fatto una carriera spettacolare. Noi giochiamo sempre in verticale, cercando anche di essere veloci per mettere in difficoltà gli avversari. Il nostro centravanti Ayè ha fatto un grande lavoro di sponda. Anche Moreo ha fatto una grande partita come Galazzi, ma Stefano ha fatto un lavoro un po’ diverso. A Frosinone non siamo riusciti a giocare un calcio di squadra come invece abbiamo fatto a Como ed oggi, le distanze erano troppo lunghe e ci sono state giocate individuali e non collettive. La chiave del calcio è sempre la distanza tra primo e ultimo uomo".