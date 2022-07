Brescia, Perinetti: “Tutti parlano di A, i posti sono tre. Ritroviamo grandi piazze”

IL CALCIOMERCATO- "L’Inter era riuscita a portarsi in vantaggio sia su Dybala che Bremer. Ma il mercato ha tante variabili. Paulo ha aspettato ma la pressione della Roma lo ha convinto a sposare un progetto diverso. Per quanto riguarda Bremer la Juve è stata avvantaggiata dalla cessione di De Ligt. Inter? In avanti dovrà tenere Dzeko. Al di là delle bizze di Sanchez è coperta. Sfumato Bremer o rinuncia all’offerta del PSG per Skriniar o dovrà inventarsi qualcosa. Milenkovic? È il nome giusto per tutti. È uno da grande squadra che può giocare anche con una linea difensiva più alta. Se è ancora sul mercato può rappresentare un’ottima soluzione. Milan? Maldini e Massara pensano ad un mercato oculato. Hanno idee chiare. Con De Ketelaere la spunterebbero per un grandissimo colpo".