Brescia, Perinetti fissa l’obiettivo: “Puntiamo anche noi al salto di categoria”

Proseguono i ritiri precampionato dei club di Serie B, in vista dell'inizio della prossima stagione cadetta prevista per il 13 agosto. A parlare a poco più di un mese dal suo ritorno a Brescia è il direttore tecnico delle Rondinelle Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni de "Il Diabolico e il Divino" per fissare gli obiettivi del club in vista della prossima stagione.