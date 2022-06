Brescia, per Corini addio al veleno: “Rapporto deteriorato con Cellino, ho dovuto…”

"Non ho mai considerato il mio ritorno quest’anno un Corini-ter, piuttosto la fine di un ciclo, di un percorso, la chiusura di un cerchio. Le radici dentro di me sono forti e anche per questo sono tornato, la mia vita professionale è chiara, ma non pensavo mai di dover tornare nemmeno la prima volta. Il Brescia ha fatto un girone d’andata molto importante poi c’è stata una fase di difficoltà quando le altre invece correvano. Arrivati in serie A, per me sarebbe stato facile dirci arrivederci, ma sentivo troppo mia la serie A e quindi decisi di restare. Sono tornato quest’anno sapendo di avere un margine di errore basso, ma è stata anche la spinta emotiva decisiva perché volevo lasciare la squadra dove l’avevo portata. La rifarei ancora. Io e Cellino sapevamo che stavolta saremmo andati avanti solo in un tempo breve. In serie A, dove non c’era il filtro del direttore, il rapporto si era deteriorato. In questi due mesi è stato sereno, ma abbiamo caratteri troppo diversi. Ho rescisso perché sentivo che non sarei potuto tornare un’altra volta".