Brescia-Parma, probabili formazioni: Moreo contro Vazquez, è sfida tra gli ex Palermo

Il Brescia di Clotet gode di un solo punto di vantaggio sugli emiliani, con un aggancio al Genoa al quarto posto che risulta possibile in virtù del pari dei rossoblù. Una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque gare non sembra comunque compromettere il cammino delle "rondinelle" che però devono sfruttare il fattore casalingo per rialzarsi contro una formazione reduce da una sconfitta.

Il Parma è reduce da un ko a sorpresa contro il Benevento, in cui ha sicuramente inciso in negativo il calcio di rigore sbagliato da Franco Vazquez, con la formazione di Pecchia che non è riuscita a recuperare il vantaggio giallorosso e si è arresa ad un deludente 0-1. I ducali sono costretti a rimboccarsi le maniche ed a cercare punti preziosi in un campo difficile come quello di Brescia. Sfida tra gli ex Palermo in campo, dal momento che saranno probabilmente titolari Stefano Moreo e Franco Vazquez. Tuttavia, i due non hanno mai indossato contemporaneamente la maglia rosanero.