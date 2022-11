Brescia, oggi il nuovo CdA: Cellino verso il ritorno in carica da presidente

Al netto del maxi sequestro cautelativo di beni da 59 milioni di euro per le indagini sui reati fiscali, infatti, in procura è stato accertato che il bilancio del Brescia Calcio è sano .

Un dettaglio non da poco che potrebbe portare ad una conferma in toto del CdA del club lombardo - che dimostra come quest'ultimo abbia operato bene in questi anni, favorendo dunque anche la rinomina da parte di Cellino.