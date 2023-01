Brescia, occhi su Bonfanti: offerti 2,5 milioni, ma il Modena ne chiede 4

Anche il Brescia si muove sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista del girone di ritorno di Serie B. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport" le "Rondinelle", sarebbero decisi a piazzare un colpo per il reparto avanzato, dopo la cessione di Stefano Moreo. In particolare, il club, starebbe attenzionando Nicholas Bonfanti: giovane centravanti del Modena, già nel mirino del Pisa, per cui sarebbe stata formulata un'offerta di 2,5 milioni di euro. Una cifra sostanziosa che, tuttavia, resta ben lontana dalle richiesta dei canarini che chiedono 4 milioni di euro per salutare l'attaccante.