Brescia, Moreo ai saluti: Cellino abbassa le pretese

Il Brescia si muove in uscita a pochi giorni dall'apertura della sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi caldi circolati nelle ultime settimane, c'è anche quello di Stefano Moreo: centravanti attualmente in forza alle Rondinelle, che avrebbe attirato l'attenzione di ben tre big club di Serie B. Si tratta di Parma, Reggina e Pisa. Moreo, che non ha mai nascosto le sue ambizioni, potrebbe lasciare Brescia in cerca di un’ultima chance per puntare alla Serie A. Come riporta Tuttosport il presidente Cellino avrebbe abbassato leggermente la richiesta per il suo cartellino il cui prezzo ora si aggirerebbe sui 2,5 milioni di euro, 300mila euro in meno rispetto all'offerta rifiutata in estate del Pisa.