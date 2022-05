Brescia-Monza, le probabili formazioni: Corini sfida Stroppa con Moreo e Palacio

Queste le probabili formazioni di Brescia-Monza, match valido per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B allo stadio "Rigamonti"

La semifinale dei playoff di Serie B offre un interessante incontro tra due formazioni lombarde. Entra in gioco il Monza che nella regular season si è visto soffiare via all'ultima giornata la promozione in Serie A cadendo a Perugia, favorendo il sorpasso della Cremonese e del Pisa. La vincitrice del doppio confronto si giocherà la finalissima contro la vincente tra Benevento e Pisa.