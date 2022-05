Brescia-Monza 1-2, brianzoli corsari al ‘Rigamonti’: decide la doppietta di Gytkjaer

Primo atto della semifinale tra Brescia e Monza vinto 1-2 dalla compagine guidata da Giovanni Stroppa. Decisiva la doppietta del bomber Gytkjaer

La gara si sblocca dopo sette minuti in favore del Brescia, a segno l'ex Palermo Moreo, abile a spingere in porta dopo una mischia in area di rigore. I brianzoli rispondono dieci minuti più tardi con il colpo di testa di Augusto, che termina di pochissimo a lato del palo destro. Nel finale del primo tempo altra palla gol per i padroni di casa, stavolta è Tramoni a rendersi pericoloso, l'ex Cagliari trova però un attento Di Gregorio sulla sua strada. Proprio nell'ultimo minuto prima del recupero arriva il pareggio del Monza con Gytkjaer, assist perfetto di Ciurria per un tap-in facile a porta vuota.