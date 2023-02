Brescia, il dg Micheli: “Cellino costretto a vendere Moreo. Pensa che la squadra…”

"Cellino è stato costretto a vendere Moreo, in estate era riuscito a non farlo, ma stavolta era impossibile. Il giocatore voleva andare via perché il Pisa offriva di più e questo era il suo ultimo contratto. Poi si vede che l'area tecnica non ha trovato un ricambio in attacco. Il presidente è convinto che la squadra vada bene così, non è un sadico che vuole retrocedere apposta. - conclude Micheli come riporta Bresciaingol.it - Cellino è convinto che la sua squadra vada bene così e possa salvarsi. Io penso che non è una squadra che merita di essere in questa posizione di classifica e sono convinto che ci salveremo”.