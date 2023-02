Brescia, Gastaldello: “Abbandonare sarebbe da vigliacchi. Non ho paura, obiettivo…”

“Volevo prima di tutto ringraziare Pep Clotet con il quale ho ancora un bellissimo rapporto e che mi ha insegnato tanto. Sono gli stessi ragazzi con cui abbiamo fatto cinque vittorie in sei partite a inizio campionato. Per me era più facile restare a casa. Come prima esperienza da allenatore non è assolutamente facile cominciare così, ma sono qui per senso d’appartenenza e affetto verso i giocatori. Abbandonare una situazione difficile mi sembrava da vigliacco, non dico di essere il salvatore della patria, ma neanche uno che scappa. Non ho paura e timore, siamo in una situazione difficile e per rialzarci ci vogliono uomini, coraggio e spirito di sacrificio".