Brescia, esonerato Inzaghi: al suo posto l’ex Palermo Diego Lopez

Il pareggio a reti bianche contro il Cosenza di sabato 5 febbraio è costato la panchina al tecnico Pippo Inzaghi

Scossone in panchina in casa Brescia: dopo lo 0-0 maturato in casa del Cosenza, Massimo Cellino, ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico Pippo Inzaghi. Una decisione inaspettata, in virtù del fatto che la squadra - attualmente al terzo posto in classifica - è in piena lotta promozione e dista appena due punti dal primo posti.