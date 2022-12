Brescia, esonerato Clotet: Alfredo Aglietti in panchina contro il Palermo? Le ultime

Terremoto in casa Brescia. Il presidente Massimo Cellino ha deciso di esonerare Pep Clotet a pochi giorni dalla sfida contro il Palermo di Corini. La scelta del patron biancazzurro sorprende in quanto dopo la sconfitta con il Pisa lo stesso Cellino aveva dichiarato: “Rimane l’allenatore del Brescia. Non si facciano allusioni di alcun tipo o che non appartengono alla realtà dei fatti. Punto e basta. Dobbiamo tornare a giocare un buon calcio e lo faremo con lui ed il lavoro del suo staff”.