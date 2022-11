Brescia, crisi di risultati e tensioni: contestato Cellino, Clotet in bilico

Momento complicato per il Brescia, a secco di vittorie da cinquanta giorni. Un digiuno lunghissimo per un club che non ha mai nascosto le proprie ambizioni, dopo l'eliminazione in semifinale nei playoff della scorsa stagione, che hanno condannato le "Rondinelle" ad un altro anno nel campionato cadetto.

A finire nell'occhio ciclone, oltre ad allenatore e squadra, è il presidente Massimo Cellino: contestato a seguito degli ultimi risultati ottenuti dagli uomini di Clotet, finito anche lui sotto accusa per le parole relative all’obiettivo della salvezza e non alla promozione in Serie A. Le ultime gare, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", hanno acuito il malcontento della tifoseria soprattutto in virtù delle uscite casalinghe con Cittadella, Venezia e Ascoli.