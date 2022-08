Brescia, Clotet: “Stagione di Palermo e Bari iniziata bene. Sudtirol? Gara difficile”

Dopo il successo in Coppa Italia contro il Pisa, il Brescia si ripete battendo il Sudtirol nella sfida d'esordio in Serie B. Un successo analizzato nel post gara dal tecnico Pep Clotet , intervenuto in conferenza stampa.

"La prima partita della stagione è sempre difficile. Giocare in casa contro una neopromossa è sempre molto complicato: tutte le neopromosse come Bari o Palermo hanno iniziato bene la stagione. È stato un incontro molto difficile, con un avversario che si chiudeva in un fazzoletto per poi ripartire con grandi spazi. Noi valutiamo positivamente il risultato, ma siamo tutti d’accordo che dobbiamo continuare a lavorare, per poter imporre di più il nostro gioco. Gli episodi ci sono girati bene. Abbiamo attaccato pericolosamente, e in alcune occasioni abbiamo pure difeso bene, con attenzione. Da apprezzare è anche lo sforzo profuso oggi dai ragazzi".