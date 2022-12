Brescia, Clotet: “Cosenza in crescita, ma avremmo meritato i tre punti”

“Abbiamo provato a mettere in difficoltà il Cosenza, facendo quello che dovevamo fare. Meritavamo di prendere i tre punti, ne prendiamo uno che ha comunque valore perchè recuperato alla fine. Il Cosenza è una squadra in crescita, che darà soddisfazione ai suoi tifosi. Loro sono bravi a chiudere gli spazi. Dovevamo stare attenti a non concedergliene, abbiamo fatto bene nelle marcature preventive, peccato per il gol preso. Non mi è piaciuto il fatto che potevamo segnare diversi gol e non ci siamo riusciti, ma fare gol è la cosa più difficile del calcio. Il portiere del Cosenza ha fatto una partita importantissima. Abbiamo creato calcio, situazioni da gol, acquisendo una buona solidità e oggi posso dire che abbiamo ripreso a giocare il calcio di inizio stagione. Bene anche la reazione della squadra dopo aver preso il gol. Non mancava molto, ma abbiamo avuto una reazione immediata. Siamo stati veloci, abbiamo creato subito e tanto. Certo il gol dovevamo farlo prima, l’avremmo meritato. Onore comunque al Cosenza che ha lottato tanto. Noi dobbiamo lavorare sui gol da segnare".