Brescia, Clotet: “Cellino non mi ha chiesto la A, pensiamo prima alla salvezza”

" Promozione in A? Cellino non ha chiesto questo , sa che sono io per primo esigente nel mio lavoro. Abbiamo un'ottima squadra, mi ha chiesto di costruirla e farla crescere con una determinata idea di calcio, affinché si possa raggiungere la salvezza tranquilla il prima possibile".

Così il tecnico del Brescia, Bep Clotet, intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento per fare il punto sulle ambizioni legate alla stagione in corso.

"In Italia è molto bello vedere la passione che c'è intorno al calcio, e a Brescia questo si respira, li sono sempre stata bene: esser tornato per concludere un percorso iniziato è stato per me un grande stimolo".