Brescia, Cellino sull’esonero di Inzaghi: “Distanza incolmabile”

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, spiega la decisione di sollevare dal proprio incarico il tecnico Filippo Inzaghi

"Esonero Inzaghi? In questo momento meno si dice e meglio è, ma diciamo che la distanza tra le nostre vedute era incolmabile. Decisione presa dopo tanta sofferenza, sperando non sia troppo tardi. Mi son sentito ultimamente come il presidente di una squadra con giocatori non all’altezza e con risultati positivi attribuiti a delle fortuite coincidenze o alchimie tattiche? Io penso non sia così. E per poterlo scoprire prima che sia troppo tardi nel caso avessi ragione io? Non c’era che una cosa da fare e l’ho fatta dopo tanta sofferenza, sperando che non sia troppo tardi o invano".