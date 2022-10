Brescia, Cellino: “6-2 a Bari? Una figura di me**a”

Come sue solito, il presidente del Brescia non ha avuto peli sulla lingua: "Abbiamo fatto una bella figura di merda. Un motivo ci sarà, penso troppa pressione, troppe aspettative che hanno pesato su calciatori e allenatore. Si sono trovati così troppo delusi nel subire il primo gol e poi il secondo. Era talmente alta la tensione che avevano, che non sono riusciti a metabolizzare. Se ci avessero dato il gol di Ayè, che era regolare, saremmo rientrati negli spogliatoi con ancora delle speranze".

"Abbiamo preso 6 gol e questo spero ci servirà per capire dove abbiamo sbagliato. Ogni volta che andiamo a giocare queste partite e sentiamo questa pressione non giochiamo determinati perché siamo una squadra in crescita, che rischia di subire contraccolpi. L’intento di Clotet era dare un segnale, non avere paura, ma invece è un modo di ammettere di averla, è tutta una questione psicologica. Io sentivo che non avremmo fatto risultato a Bari perché avevo letto troppa tensione nella squadra, è una questione psicologica".