Brescia-Bari, Di Cesare: “Cagliari, pari importante. Antenucci? Noi ‘vecchietti’…”

Valerio Di Cesare, difensore e capitano del Bari, è stato intervistato ai microfoni di TeleBari soffermandosi sulla settimana in casa biancorossa al seguito del punto conquistato in extremis contro il Cagliari ed il prossimo impegno al "Rigamonti" di Brescia. Le "rondinelle" sono in piena crisi e sono scivolate in zona retrocessione, scegliendo Gastaldello come nuovo allenatore. Queste le dichiarazioni del capitano dei "galletti" riportate da tuttobari.com:

"Col Cagliari è stato un pareggio importante, contro una grande squadra che all'inizio mirava alla promozione diretta. Dispiace per il gol nei primi minuti perché poi abbiamo fatto fatica a trovare conclusioni. Abbiamo però giocato da squadra reagendo, e questo è il fattore più importante. Brescia? Partita difficilissima, lì ci ho giocato. È una squadra forte, all'inizio dovevano giocarsela per andare in A. Bisogna stare attenti a tutti basti pensare al Cosenza o all'Ascoli che hanno vinto col Parma. Noi senatori? La differenza di noi vecchietti è nelle motivazioni. Vogliamo raggiungere obiettivi importanti. Sono veramente contento per Antenucci, non stava giocando tanto, si è fatto trovare pronto. E' una risorsa importante per noi e un lusso per la categoria".