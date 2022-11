Brescia-Ascoli, Donati: “Scontro diretto, sarà necessaria un’attenzione particolare”

Francesco Donati , difensore dell' Ascoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero, concentrandosi anche alla prossima gara di Serie B in programma sabato 5 novembre allo stadio "Rigamonti" contro il Brescia :

"Sarà una gara difficile, uno scontro diretto contro una squadra che ha i nostri stessi punti, vogliamo prolungare la striscia positiva e rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci seguono sempre, stiamo dando il massimo in allenamento per farci trovare pronti. Sarà necessaria un’attenzione particolare, nei minuti finali subentra la stanchezza generale, ma dovremo tenere alta la concentrazione come abbiamo fatto nelle ultime uscite, la nostra difesa ha sempre mostrato questa dote, ce la metteremo tutta”