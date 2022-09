Bologna, ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Mihajlovic, il Bologna ha ufficializzato Thiago Motta come nuovo allenatore. L'ex Spezia, ieri allo stadio in tribuna a seguire la vittoria dei rossoblù sulla Fiorentina, ha iniziato questa mattina il lavoro sul campo per preparare la prossima sfida in campionato contro l'Empoli. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato anche quello che sarà lo staff dell'ex Genoa per la sua prima stagione in Emilia.