Benevento, per i dopo Cannavaro e Foggia spuntano i nomi di D’Aversa e Faggiano

Rivoluzione in casa Benevento. Questi i nomi caldi per il club giallorosso

Giornata nefasta per alcuni allenatori della Serie B che in questo ventitreesimo turno sono stati costretti ad abbandonare la propria panchina. Oltre a Cristian Bucchi , anche Fabio Cannavaro è stato esonerato .

Secondo quanto riportato da TMW, il prossimo nome per la panchina del Benevento sarebbe quello di Roberto D'Aversa, ex tecnico del Parma e della Sampdoria. Inoltre, dal momento che anche il direttore sportivo Pasquale Foggia è stato sollevato dall'incarico dal club giallorosso, appare probabile il cambio del testimone in favore di Daniele Faggiano, presente proprio tra gli spalti del "Vigorito" in occasione della sconfitta della compagine campana contro il Venezia per 1-2.