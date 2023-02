Ascoli, ufficiale l’esonero di Bucchi. Dopo il Palermo, fatale il 3-0 col Cittadella

Periodo complicatissimo in casa Ascoli che, dopo la sconfitta tra le mura amiche del "Del Duca" contro il Palermo, è crollato in casa del Cittadella questo sabato valido per la ventitreesima giornata di Serie B. Solamente un punto nelle ultime cinque gare disputate, rappresenta un bottino troppo misero per la dirigenza bianconera che ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Cristian Bucchi. Di seguito il comunicato del club ascolano: