Benevento, Faggiano: “Il mio contratto con la Sampdoria in scadenza. Una chiamata…”

“Il mio contratto con la Sampdoria è in scadenza, se una società seria mi chiama la prendo in considerazione. Al di là della categoria. Sono davvero molto dispiaciuto perché so quanto il presidente Vigorito abbia investito e quanto tenga alla sua squadra e alla piazza sannita. La matematica tiene ancora in vita i giallorossi che dovranno provare a vincere le ultime due, ma sarà quasi impossibile agguantare i play out. Probabilmente retrocederanno squadre importanti come il Benevento appunto e altre due tra Spal, Perugia, Brescia e Cosenza. Questo dimostra quanto sia difficile il campionato di Serie B. Per il Benevento spero con tutto il cuore in un clamoroso miracolo”.