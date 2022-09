Benevento-Cagliari, Liverani: “Scontro diretto non decisivo. Barreca e Falco out”

“Non credo che in rosa ci siano 29 elementi, ma qualcuno in meno. Ci sono giocatori che ora giocano un po' meno e sta a loro alzare il livello e la competizione. Per una squadra come il Cagliari deve esserci la squadra al primo posto e impegnarsi come stanno facendo. Sia in casa sia in trasferta dobbiamo essere sempre gli stessi, anche se devo vedere dei miglioramenti contro una squadra forte che ha fatto acquisti importanti. Sulla carta è uno scontro diretto, ma comunque alla quinta giornata e quindi non è definitivo . Sento una grande responsabilità nei confronti della società e di una squadra trascinata da un’intera isola, non dipende dagli acquisti, ho preso questa responsabilità quando ho accettato la panchina del Cagliari".

Sugli indisponibili: "Mancheranno Barreca per problemi fisici e Falco perché a corto di preparazione, non avendo il ritmo degli altri non ho voluto rischiarlo ed è meglio che resti qui a lavorare per mettersi in pari. Poi dovrà conquistarsi un posto come tutti. Pavoletti-Lapadula? Possono coesistere, dipende da loro e dalla voglia di sacrificarsi. L'atteggiamento del primo è perfetto, è in un momento fisico e mentale importante. Con la sosta faremo un lavoro più intenso su questo modulo, oggi è una forzatura, ma può succedere a partita in corso. I cinque cambi sono la soluzione per il caldo, credo che chi ha giocato la partita scorsa e chi è subentrato ha fatto una buona partita. Chi viene dalla panchina spinge forte e mi mette in difficoltà e questo mi riempie di orgoglio”.